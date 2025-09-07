Zeichen für Teilhabe: Per Rollator zum Weltrekord – Markgröningen will längste Menschenkette bilden

1 Möglichst viele Menschen sollen mit Rollator auf den Marktplatz nach Markgröningen kommen (Symbolbild). Foto: Imago/Westend61

Stark im Alter, sichtbar in der Stadt: Mit der längsten Rollatorenkette der Welt will Markgröningen ein Zeichen für Zusammenhalt, Lebensfreude und Teilhabe älterer Menschen setzen.











Die Begegnungsstätte Markgröningen will es wissen und am Freitag, 26. September, einen neuen Weltrekord aufstellen. Ab 14 Uhr soll auf dem Marktplatz eine besondere Menschenkette entstehen: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind allesamt mit Rollatoren vor Ort. Ein anerkanntes Rekordinstitut wird den Versuch prüfen und offiziell bestätigen.