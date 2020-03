6 Kammersängerin Helene Schneiderman mit ihrer Kussmund-Maske. Foto: Schneiderman

Die Corona-Krise macht kreativ. Magie und Erotik werden gestreamt, zeitgleich wird geklatscht, gesungen, musiziert. Mit einer Kussmund-Maske schenkt Stuttgarts Opernstar Helene Schneidermann der Stadt ein Lächeln.

Stuttgart - Wenn Alegra Cole morgens aufwacht, denkt sie immer zuerst: „Das hab’ ich alles nur geträumt!“ Weil die Corona-Gefahr aber ein Albtraum ist, der wahr geworden ist, bleibt die sonst europaweit gebuchte Glamour-DJane konsequent daheim.

Soziale Kontakte müssen nicht abreißen, auch wenn die räumliche Distanz oberste Bürgerpflicht ist. In Stress-Zeiten hat das frühere Model Sprachnachrichten auf WhatsApp verschickt. Jetzt macht Alegra Cole das, was schon ihre Eltern gemacht haben. „Jetzt haben alle Zeit zum Old-School-Langtelefonieren“, sagt sie.

Die Freundin in Rom ist „total schockiert“

Einer ihrer Anrufe ging nach Rom. Dort wohnt ihre Freundin Roberta, die im Finale der Miss Italia war. „Total schockiert ist sie, als sie im italienischen Fernsehen sah, dass in Deutschland immer noch öffentliche Plätze voll sind“, berichtet Alegra Cole. Nur eines helfe jetzt, meint sie: die Ausgangssperre müsse auch bei uns kommen!

So deprimierend die Lage ist, so kann sie uns auch mal ein Lächeln schenken. Kammersängerin Helene Schneiderman, Publikumsliebling der Stuttgarter Oper, hat in den sozialen Medien ein Foto gepostet, auf dem sie eine durchaus weiblicher Atemschutzmaske trägt. Mit rotem Lippenstift ist dieses Exemplar bemalt. Küssen verboten, aber Kussmundtragen ist erlaubt.

Die „Hamster-Edition“ des Winzers Diehl

Winzer Thomas Diehl in Rotenberg bringt die „Hamster-Edition“ heraus. Auf diesen Weinflaschen sieht man einen süßer Nager auf dem Etikett. „Wir wollen damit der aktuellen Situation ein wenig Humor entgegensetzen“, sagt Diehl.

Die Krise macht erfinderisch. Gunnar Proeber, Veranstalter des „unverschämten Zugs“, bei dem Erotik-Partys auf Schienen rund um Stuttgart gefeiert werden (die jetzt natürlich ausfallen), ruft zum „Applaus als Dankeschön“ auf. Auch aus anderen Städten kennt man dies. Um 21 Uhr sollen möglichst viele aus ihren Fenstern schauen und laut klatschen, um sich bei allen zu bedanken, „die im Moment Besonderes leisten“. Applaus, Applaus für Ärzte, Pfleger, Rettungskräfte, Kassierinnen etc!

Der Hashtag dieser Wochen lautet: #zusammenstarksein. Daheim bleiben und sich emotional nah sein. „Der Mond ist aufgegangen“ wird gemeinsam, aber getrennt gesungen. Die Evangelische Kirche ruft abends für 19 Uhr dazu auf.

Am Sonntag erklingt in Stuttgart die „Ode an die Freude“

Nach dem Vorbild des „Flashmob sonoro“ in Italien haben sich große Orchester der Stadt und des Landes für kommenden Sonntag, 22. März, 18 Uhr, zu einer solidarischen Aktion verabredet. Die Mitglieder der Stuttgarter Philharmoniker, des Stuttgarter Kammerorchester und des Staatsorchesters Stuttgart wollen von ihren Privatwohnungen aus zeitgleich musizieren - auf dem Balkon oder aus dem Fenster. Das Motto lautet: „Stuttgart musiziert daheim“. Auf dem Programm steht Beethovens „Ode an die Freude“. Die Noten dafür können in diversen Online-Notenarchiven runtergeladen werden.

Die Profimusikerinnen und -musiker laden auch Laien dazu ein, mit ihren jeweiligen Instrumenten zur verabredeten Zeit in „Freude schöner Götterfunken“ einzustimmen. „Lasst uns gemeinsam in dieser schwierigen Zeit ein Zeichen für Solidarität und Lebensfreude setzten“, heißt es in dem Aufruf. Damit sich möglichst viele Menschen an dem zeitgleichen, aber getrennten Massenkonzert erfreuen können, sollen die Teilnehmer kleine Filme drehen und unter dem Hashtag #stuttgartmusiziertdaheim in den sozialen Medien teilen

Magie und Erotik werden gestreamt

Immer mehr wird gestreamt. Am kommenden Freitag wollte Sex-Coach Claudia Elizabeth Huber in der Boutique Frau Blum im Westen über „erotische Intelligenz“ reden. Alle Karten waren ausverkauft. Jetzt redet sie darüber im Netz. Die Kartenbesitzer bekommen einen Code, um sich einzuloggen. Keiner wollte stornieren. Was machen Liebe und Sex in Zeiten von Corona? „Wenn bei Paaren das Sexleben schief hing, weil beide zu viel unterwegs waren, kann es jetzt eine neue Chance für die Lust geben“, sagt sie. Andererseits stünden diejenigen, die sich gern aus dem Weg gehen, vor neuen Herausforderungen. Alles sei also möglich: „Mehr Trennungen oder mehr Babys in neun Monaten.“

Magier Thorsten Strotmann startet im Netz Live-Shows aus seinem Theater im Römerkastell. Immer zwei Gastkünstler aus den Bereichen Comedy, Komik, Artistik werden dabei sein. Gezaubert wird interaktiv mit dem Publikum daheim, der Hausherr macht Interviews. Der Vorverkauf hat jetzt begonnen. Premiere ist an Ostersonntag. Ein Kulturfonds will er ins Leben rufen, um Künstlern zu helfen.

Auch die Staatsoper, die Theater Rampe und das Stadtpalais wollen Kultur digital erlebbar machen. Interaktive Live-Führungen werden angeboten und Konzerte ins Netz gestellt.

Überall hört man: Gesund bleiben!

Soziale Kontakte finden in der Krise neue Formen. Man entwickelt kreative Ideen und besinnt sich auf alte Kommunikationsformen. Telefonier’ mal wieder! Jetzt erwischt man nicht den Anrufbeantworter, sondern die realen Freunde, die endlich auch mal daheim sind. Mit zwei Worten enden stets die Gespräche: Gesund bleiben!