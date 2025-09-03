Während Silvesterraketen in den Himmel steigen, wird er überfallen, seine Kinder werden in ein Auto gezerrt. Was dann passierte, dazu will Christina Blocks Ex-Mann vor Gericht seine Sicht schildern.
Hamburg - Im Prozess um die Entführung der Block-Kinder aus Dänemark geht es am zehnten Verhandlungstag um die Perspektive des Vaters. Das Hamburger Landgericht will am Mittwoch (9.30 Uhr) weiter den Ex-Mann von Christina Block vernehmen. Stephan Hensel hatte am Dienstag damit begonnen, den Überfall in der Silvesternacht 2023/24 an seinem Wohnort in Süddänemark aus seiner Perspektive zu schildern.