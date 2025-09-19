Zehnte Staffel ist seine letzte: Nach Ninja Warrior-Abschied: Das sind Frank Buschmanns Zukunftspläne

Moderator Frank Buschmann wird "Ninja Warrior Germany" nach der zehnten Staffel verlassen. Warum er sich für den Rückzug entschieden hat und was er zukünftig plant, verrät er im Interview.
Frank "Buschi" Buschmann (60) läutet mit der zehnten Staffel seinen Abschied als einer der Moderatoren von "Ninja Warrior Germany" ein. RTL zeigt die Jubiläumsfolgen ab 19. September zur Primetime (vorab auf RTL+). "Vor zwei Jahren habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es an der Zeit sein könnte, so langsam den Rückzug anzutreten", erklärt Buschmann im Interview mit spot on news. "Vieles erschien mir an meiner Position auserzählt. Dann sollte man ehrlich mit sich selbst und allen anderen sein."