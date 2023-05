1 Ein Sportler zum Anfassen: Der Schotte Peter Wright klatscht seine Fans ab. Foto: Baumann/ Britsch

Die besten Darts-Spieler der Welt sind derzeit in Sindelfingen zu Gast. Am Freitag beginnt der European Darts Grand Prix im Glaspalast – eines der wichtigsten Turniere überhaupt. Was Fans jetzt wissen müssen.









Eines der wichtigsten Darts-Turniere in Europa beginnt an diesem Freitag im Glaspalast. Zehntausende Menschen werden erwartet, Sportler werden im Gewitter der Lichtshows die Bühne betreten und sich Kämpfe liefern der Spitzen-Klasse – im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben die wichtigsten Fragen zu dieser Veranstaltung zusammengestellt. Welchen internationalen Stellenwert hat das PDC European Darts Grand Prix Turnier? Der Sindelfinger Darts Grand Prix ist eines der großen Darts-Turniere weltweit und war zeitweise das größte in Europa. An den drei Spieltagen vom 26. bis zum 28. Mai werden im Sindelfinger Glaspalast insgesamt rund 20 000 Zuschauer erwartet. Für die Stadt Sindelfingen bedeutet das Turnier etwa 700 bis 800 Hotelübernachtungen, erstmals hat sich auch das Fernsehen an die Berichterstattung gehängt. Wer tritt auf? Allen voran ist natürlich der Publikumsliebling Gabriel Clemens zu nennen, der German Giant mit seinen 1,90 Metern, der im Frühjahr von sich reden gemacht hat. In London erreichte er als erster Deutscher das Halbfinale einer Darts-Weltmeisterschaft. Natürlich kommt auch der Vorjahressieger Luke Humphries nach Sindelfingen und weitere Spitzenspieler wie Dimitri Van den Bergh, Gerwyn Price oder Dave Chisnall sind zu sehen. Nicht zu übersehen sein dürfte Peter Wright mit seinem bunt gefärbten Irokesen-Haarschnitt.