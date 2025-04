Zehnjähriger in Marbach sexuell belästigt

1 Die Fahndung der Polizei führte bisher nicht zum Erfolg. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Zehnjähriger radelte am Donnerstagabend mit einem Freund die Kirchenweinbergstraße in Marbach (Kreis Ludwigsburg) entlang. Nahe des Bahnhofs trifft der Junge auf einen Mann, der ihn festhält und küsst.











Ein Zehnjähriger ist am Donnerstagabend in Marbach in der Nähe des Bahnhofs von einem Unbekannten bedrängt und geküsst worden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen sexueller Belästigung und hofft auf entsprechende Hinweise von Zeugen, um den Mann ausfindig zu machen.