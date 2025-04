Zehn-Kilometer-Strecke: Angefeuert von Charlène: Fürst Albert II. radelt für den guten Zweck

1 Fürstin Charlène unterstützt ihren Mann Fürst Albert II. bei dem Charity-Radrennen, das unter anderem zugunsten ihrer Stiftung organisiert wird. Foto: ddp/Crystal Pictures/Olivier Huitel

Kontrastprogramm für das monegassische Fürstenpaar am Wochenende: Während Albert II. und Charlène am Samstag noch in Rom um den verstorbenen Papst Franziskus trauerten, stand nur einen Tag später ein ganz anderer Termin für sie an: ein Charity-Radrennen.











Link kopiert



Sport hat im Leben von Fürst Albert II. (67) schon immer eine große Rolle gespielt. Er soll sich bereits in 14 Sportarten versucht haben und nahm als Bobpilot an fünf Olympischen Winterspielen teil. Am Sonntag schwang sich das monegassische Oberhaupt nun für ein Charity-Radrennen auf den Sattel. Angefeuert wurde er dabei von seiner Frau, Fürstin Charlène (47). Nur einen Tag zuvor hatte das Paar noch einen weitaus ernsteren Anlass im Terminkalender stehen. Sie zählten zu den vielen europäischen Royals, die der Trauerfeier für Papst Franziskus (1936-2025) auf dem Petersplatz beiwohnten.