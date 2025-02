Zehn Jahre Weltladen Gerlingen: Der Weltladen ist eine Institution geworden – „Wir kämpfen aber immer noch gegen Vorurteile“

Zeugensuche im Kreis Ludwigsburg Löcher mit Akkubohrer in zwei Mercedes G-Klassen gebohrt

In Murr (Kreis Ludwigsburg) macht sich ein Unbekannter an zwei Mercedes G-Klassen zu schaffen. Mit einem Akkubohrer bohrt der Unbekannte mehrere Löcher in die Fahrzeuge. Die Polizei bittet um Hinweise.