1 Vor dem Heimspiel gegen Hertha BSC gab es im März 2009 auch beim VfB Stuttgart eine Schweigeminute. Foto: Pressefoto Baumann

Vor zehn Jahren sorgt der Amoklauf an der Albertville-Realschule in Winnenden für Entsetzen in ganz Deutschland. Zu dem traurigen Jahrestag gedenkt auch der VfB Stuttgart der Opfer von damals.

Stuttgart - Am 11. März 2009 drang ein ehemaliger Schüler in die Albertville-Realschule in Winnenden ein und schoss mit der Pistole seines Vaters um sich. Insgesamt starben bei dem Amoklauf 15 Menschen, auch der Täter überlebte den Tag nicht.

Am zehnten Jahrestag wird für die Opfer am Montag in Winnenden eine Gedenkfeier veranstaltet. Auch der VfB Stuttgart gedenkt der Verstorbenen und postet in den sozialen Netzwerken ein Bild, das unmittelbar vor dem ersten Heimspiel nach dem Amoklauf am 21. März 2009 gegen Hertha BSC entstand: „Heute wie damals: wir stehen zusammen und gedenken der Opfer von #Winnenden und Wendlingen.“

