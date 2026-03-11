Zehn Jahre nach dem Tod von Guido Westerwelle erinnert sich dessen Lebensgefährte Michael Mronz in einem Interview an die letzten Worte des FDP-Politikers - und daran, welches Versprechen er ihm gegeben hat.
Wenn Michael Mronz (59) gefragt wird, was ihm als Erstes in den Sinn kommt, wenn er an seinen verstorbenen Partner denkt, antwortet er: "Sein Lächeln. Fröhlich, positiv, neugierig." 13 Jahre war der Sportmanager an der Seite von Guido Westerwelle - von 2003 bis zu dessen Tod am 18. März 2016. Am kommenden Mittwoch jährt sich der Todestag des FDP-Politikers zum zehnten Mal. Im Interview mit dem "Stern" spricht Mronz darüber, was von dieser Liebe geblieben ist.