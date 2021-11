Kundgebung am Schlossplatz erinnert an jenen 4. November

Die Kundgebung mit anschließender Demo fand am Donnerstagabend statt.

Am Donnerstagabend findet in Stuttgart eine Kundgebung statt, die an die Selbstenttarnung der NSU vor zehn Jahren erinnert.















Stuttgart - Auf einem Tisch stehen neun rote Trauerkerzen. Sie beleuchten und umrahmen ein großes Bild mit zehn Fotos. Sie zeigen die zehn Opfer, die von den NSU-Terroristen umgebracht worden sind und machen das Leiden der Toten und ihrer Familien ein Stück greifbarer.

„Zehn Jahre lang wurde auf die Familien seitens der Opfer Druck ausgeübt. Man hat einen rassistischen Hintergrund ausgeschlossen und es auf die Döner-Morde reduziert“, sagte Taner Özuysal von der Gruppe Aufstehen gegen Rassismus. Dabei seien auch Existenzen zerstört worden. Am 4. November 2011 haben sich die Mörder Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in einem Wohnmobil in Eisenach nach einem missglückten Banküberfall gegenseitig erschossen. Es war der Tag der Selbstenttarnung. In der Folge wurde klar, dass die deutschen Sicherheitsbehörden über Jahre hinweg darin versagt hatten, Menschen vor rechten Terroristen zu schützen.

Immer wieder bleiben Passanten stehen

Einige linke Gruppierungen erinnern deshalb bei einer Kundgebung am Schlossplatz und anschließender Demo an jenen 4. November. Rund 150 Menschen haben sich versammelt, immer wieder bleiben Passanten stehen und hören zu. Die Rednerinnen und Redner klagen an, dass das monumentale Behördenversagen bis heute nicht restlos aufgeklärt ist, und verurteilen die Blindheit der Gesellschaft.

Der NSU werden auch 43 Mordversuche, drei Sprengstoffattentate und 15 Raubüberfälle zur Last gelegt. Zahlreiche Untersuchungsausschüsse und ein fünf Jahre dauernder Prozess haben versucht, die Mordserie aufzuarbeiten. „Das Ausmaß dieses rechten Terrors ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt“, sagt Lukas Berg von der linken Gruppe Zusammen Kämpfen Stuttgart. Deshalb fordern die Demonstrierenden auf ihren Plakaten: „Ein weiter so darf es nicht geben.“