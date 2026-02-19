Zehn Jahre nach der Haftentlassung: Uli Hoeneß vergisst seine letzte Nacht im Gefängnis nie

Zehn Jahre nach seiner Haftentlassung blickt Uli Hoeneß so offen wie nie auf die Zeit im Gefängnis zurück. In einem Interview spricht die Manager-Legende über Demut, den Tod von Weggefährten - und verrät, was das Wertvollste war, das seine Frau Susi je zu ihm sagte.
Uli Hoeneß (74) ist für seine offenen Worte bekannt - kein anderer Fußball-Funktionär polarisiert so sehr, keiner teilt so leidenschaftlich aus. Doch so persönlich wie jetzt hat die Manager-Legende des FC Bayern noch nie gesprochen. In der "Bild"-Serie "Hoeneß packt aus" blickt er anlässlich des zehnten Jahrestags seiner Haftentlassung am 29. Februar 2016 zurück - auf die Nächte im Gefängnis, auf Freundschaften, die ihn durch die schwerste Zeit trugen, auf den Tod enger Weggefährten und auf die Frau, die seit über 50 Jahren an seiner Seite steht.