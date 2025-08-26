Vor zehn Jahren schockte die Vergewaltigung von Sansa Stark in "Game of Thrones" die Öffentlichkeit. Sansa-Darstellerin Sophie Turner hat nun die Szene verteidigt. Sie feiert die Serie dafür, umstrittene Themen offen anzusprechen.
Sie gehört zu den umstrittensten Szenen in der an umstrittenen Szenen nicht armen Serie. Sansa Stark wird bei "Game of Thrones" in ihrer Hochzeitsnacht von Ramsay Bolton vergewaltigt. Der sadistische Bräutigam zwingt ihren Kindheitsfreund Theon, den brutalen Akt mitanzusehen. Diese Sequenz aus der sechsten Episode von Staffel fünf sorgte 2015 für einen Aufschrei. So beendete deswegen etwa ein feministischer Blog seine Berichterstattung über "Game of Thrones".