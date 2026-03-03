Arbeitet Rihanna etwa nach zehn Jahren Pause wieder an einem neuen Album? Dies lässt zumindest ein von ihr gepostetes Video vermuten, dass die Sängerin unter anderem in einem Tonstudio zeigt. Ihre Fans rasten aus, wollen sich aber nicht zu früh freuen.
Zehn Jahre nach der Veröffentlichung ihres bisher letzten Studioalbums "Anti": Rihanna (38) ist wieder im Studio. Dies bewies die Sängerin in einem Video, das sie auf Instagram teilte. In dem Clip gewährt Rihanna ihren Followerinnen und Followern einen Einblick in einen Tag in ihrem Leben, den sie als "längsten Tag" überhaupt beschreibt.