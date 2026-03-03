Arbeitet Rihanna etwa nach zehn Jahren Pause wieder an einem neuen Album? Dies lässt zumindest ein von ihr gepostetes Video vermuten, dass die Sängerin unter anderem in einem Tonstudio zeigt. Ihre Fans rasten aus, wollen sich aber nicht zu früh freuen.

Zehn Jahre nach der Veröffentlichung ihres bisher letzten Studioalbums "Anti": Rihanna (38) ist wieder im Studio. Dies bewies die Sängerin in einem Video, das sie auf Instagram teilte. In dem Clip gewährt Rihanna ihren Followerinnen und Followern einen Einblick in einen Tag in ihrem Leben, den sie als "längsten Tag" überhaupt beschreibt.

Zunächst sehen wir sie bei einem langen Businessmeeting für ihre Dessous-Marke Savage X Fenty. Außerdem erleben wir sie bei "mütterlichen Pflichten", wie Rihanna es nennt. Sie bastelt ein Kostüm für ihren Sohn für den US-Karneval Mardi Gras. Der Tag, den die Musikerin in dem Clip abbildet, ist also schon ein paar Wochen her.

Zwischen Modeunternehmen und Familienzeit liegt aber ein Abschnitt, der Fans aufhorchen lässt. Rihanna ist in einem Tonstudio zu sehen. Sie tanzt und notiert sich etwas in einem Schreibblock.

"Studio? Spiel nicht mit uns"

Der Studioteil des Videos lässt ihre Follower ausrasten. "Sie ist wieder da", schreibt ein Fan. "Hau die Musik raus", ein anderer. Ganz trauen sie dem Braten aber nicht. "Studio? Spiel nicht mit uns", kommentiert eine Anhängerin. Ein anderer Fan mahnt, sich nicht zu früh zu freuen. Es könnte sich schließlich nicht um die Aufnahme eines neuen Albums, sondern um den Beitrag zu dem Soundtrack eines Films handeln.

Seit 2016 ihr gefeiertes Album "Anti" erschien, macht sich Rihanna musikalisch rar. Privat bekam sie mit Rapper ASAP Rocky (37) zwischen 2022 und 2025 drei Kinder. Beruflich kümmerte sie sich hauptsächlich um ihre Modelinien.

Außerdem investierte sie in ihre Filmkarriere. Die Milliardärin spielte unter anderem in "Oceans 8" und lieh in "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm" ihre Stimme. Für den Soundtrack des Animationsfilms von 2025 lieferte sie einen Song, genau wie für "Black Panther: Wakanda Forever" (2022).