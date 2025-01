Zehn Jahre nach Absturz des Kunstfliegers Dallach: Ursache des Absturzes ist weiterhin nicht geklärt

1 Nach dem Absturz liegen die Trümmer von Wolfgang Dallachs Maschine im Wohngebiet in Rechberghausen Foto: Giacinto Carlucci

Der Weltklasse-Kunstflieger Wolfgang Dallach startete im Januar 2015 in Heubach und stürzte mit seiner Lebensgefährtin in Rechberghausen ab. Auch zehn Jahre danach gibt es noch keinen offiziellen Untersuchungsbericht.











Das Wetter war gut. Es war ein schöner, sonniger Tag an diesem 18. Januar 2015. In Rechberghausen feierten die Menschen den großen Umzug des Narrensprungs. Die Stimmung war ausgelassen. Gegen 16 Uhr geschah dann das Unfassbare: Im Tiefflug näherte sich ein Sportflugzeug, eine Piper Comanche, aus Richtung Birenbach. Nach einigen, wie Zeugen es später beschrieben, ungewöhnlichen Flugmanövern touchierte die Maschine ungebremst zuerst eine Straßenlaterne im Wohngebiet Sonnenberg, rammte anschließend das Obergeschoss eines Wohnhauses und riss Teile des Balkons ab. Schließlich krachte das Flugzeug in die Garage eines weiteren Hauses an der Albstraße.​