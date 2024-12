Zehn Jahre Mindestlohn: DGB-Chefin dringt auf Reform der Mindestlohn-Kommission

Frauen in „Männerberufen“ „Der ‚alte, weiße Mann’ ist in der Minderheit“

Klempner, Elektriker, Metallbauer – solche Jobs üben in den Köpfen vieler Menschen vor allem Männer aus. Aber ist das auch so? Und wie gehen die Bereiche mit dem Image um? Wir haben mit jungen Frauen in sogenannten „Männerdomänen“ gesprochen.