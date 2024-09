Am 19. August 2014 flimmerte die erste Folge von "Die Höhle der Löwen" über die Bildschirme. Inzwischen hat sich die Gründershow längst zu einem beliebten Format bei VOX entwickelt und geht jetzt schon in ihr zehntes Jahr. Am 2. September starten die acht neuen Folgen der Jubiläumsstaffel.

772 Pitches und 418 Deals

"Die Höhle der Löwen" hat sich als erfolgreiches Sprungbrett für Startups etabliert. Rund 18.000 Gründerinnen und Gründer haben sich in den vergangenen zehn Jahren mit ihren Produkten für die Show beworben - nur ein Bruchteil hat es in die Sendung geschafft. 772 Pitches wurden in den 144 Folgen letztendlich gesendet. Investiert haben Judith Williams (52), Ralf Dümmel (57) und Co. bei über 50 Prozent: 418 Deals kamen insgesamt mit den Löwen zustande.

Die teuersten Produkte gingen dabei leer aus. Kein Geschäft wurde etwa zwischen den Investoren und den Gründern von "Scewo" geschlossen, die die bisher höchste Investitionssumme in der Geschichte von "Die Höhle der Löwen" verlangten: Die Anfangsforderung von 5 Millionen Euro für 10 Prozent am treppensteigenden Elektrorollstuhl war einfach zu hoch. Ebenfalls Pech hatten die Entwickler von "Novus". Auch sie schlossen für ihr E-Motorbike, das mit 32.000 Euro das teuerste Produkt ist, das je in der Höhle vorgestellt wurde, keinen Deal ab.

Die bisher jüngste Kandidatin konnte dafür überzeugen: Die erst 16-jährige Valeria Weingardt gewann in der vergangenen Staffel Ralf Dümmel für ihre Naturkosmetik-Marke "Betula Natura". Der bislang älteste Gründer Albrecht Schnitzer hatte kein Glück, denn der 88-Jährige ging mit seinem Laufrad für Senioren leer aus.

Übrigens: Fünf verschiedene Pitches sehen die Löwen pro Drehtag. Dabei wird streng darauf geachtet, dass sie den Startups nicht schon davor zufällig am Set über den Weg laufen. Die Mitarbeiter kommunizieren deshalb über Funk, wo sich die jeweiligen Parteien aufhalten.

14 Löwen auf der Jagd nach dem Deal

In ihren bisher 15 Staffeln hat "Die Höhle der Löwen" neben den verschiedenen Gründern auch schon so manchen Investor kommen und gehen sehen. Judith Williams - als einzige bereits in Staffel 1 dabei -, Carsten Maschmeyer (65) und Ralf Dümmel führen dabei die Liste an und waren jeweils in 13 Staffeln dabei. Darauf folgen Dagmar Wöhrl (12 Staffeln), Nils Glagau (10 Staffeln) und Georg Kofler (9 Staffeln). Insgesamt gingen 14 feste Löwinnen und Löwen bisher auf die Jagd nach den Deals, dreimal waren Gast-Unternehmerinnen und -Unternehmer dabei.

Dabei ging es für die Löwen schon auf Reisen rund um den Globus. In Island, Dubai, New York, Malaysia oder Südkorea wurden Wiederbesuche bei erfolgreichen Startups gedreht. Auch 19 Promis haben sich bei "DHDL" blicken lassen: unter anderem Sportstars wie Michael Ballack, Matthias Steiner, André Schürrle und Jens Lehmann oder die TV-Persönlichkeiten Joey Kelly, Jürgen Milski und Jens "Knossi" Knossalla.

Weihnachten schon im Frühling

Zwei Weihnachtsspecials wurden von "Die Höhle der Löwen" bisher gesendet. Die werden aber bereits im Frühling gedreht - die Weihnachtsstimmung muss also künstlich erzeugt werden. 62 Lichterketten, 10 Kilogramm Kunstschnee, zwei kleine und eine große Holzhütte, sechs kleine Tannenbäume und ein 5,5 Meter großer Baum sind dafür im Einsatz. Auch Weihnachtslieder, -outfits und Plätzchen dürfen für die festliche Atmosphäre im Frühling nicht fehlen.

Für einen bestimmten Snack lassen die Löwen aber jedes Plätzchen links liegen: Gesalzene Nüsse und Studentenfutter stehen bei ihnen ganz hoch im Kurs. 550 Kilogramm haben die Investoren in zehn Jahren davon bei den Aufzeichnungen verspeist - und rund 42.000 Tassen Kaffee dazu getrunken.