Zehn Jahre danach: Germanwings-Absturz auch in Frankreich unvergessen

2 Der damalige Bürgermeister Bartolini kann den Absturz nicht vergessen. (Archivbild) Foto: Christian Böhmer/dpa

Das Grauen des Absturzes vom 24. März 2015 beschäftigt die südfranzösische Bergregion noch immer. Aber dort behält man auch etwas Positives in Erinnerung.











Le Vernet - Zehn Jahre ist es her, dass Germanwings-Flug 9525 mit 150 Menschen an Bord in den französischen Hochalpen abgestürzt ist - der Schrecken vor Ort hat sich für immer ins Gedächtnis gebrannt. Allerdings erinnern sich Verantwortliche in der südfranzösischen Region anlässlich des Jahrestags an diesem Montag auch an die enorme Hilfsbereitschaft der Bevölkerung angesichts der Katastrophe.