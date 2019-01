Zehn Ausflugs-Geheimtipps im Landkreis Blühendes Barock kann doch jeder!

Von red/pho 18. Januar 2019 - 09:37 Uhr

Die Tourismusmesse CMT in Stuttgart geht ihrem Ende zu. Auch der Landkreis präsentiert sich dort. Wir haben zehn Redakteure gefragt, welche Ausflugsziele abseits der ausgetretenen Pfade sie empfehlen können.





11 Bilder ansehen

Ludwigburg - Blühendes Barock, Residenzschloss Ludwigsburg, Schillermuseum Marbach oder Stocherkahnfahren auf der Enz in Vaihingen: Wer sich auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart umschaut, bekommt dort die touristischen Evergreens aus dem Landkreis präsentiert. Was natürlich nachvollziehbar ist, immerhin sind diese Hotspots die große Anziehungspunkte von Touristen außerhalb des Landkreises.

Mehr zum Thema

So weit, so langweilig, dachte sich unsere Redaktion und hat Tipps gesammelt für Ausflugsorte, die vielleicht nicht jeder kennt. Darunter beispielsweise eine exotische Oase der Ruhe in Bietigheim, ein mystischer Friedhof in Remseck und eine knackige Radtour durchs Bottwartal. Auch das Strohgäu kommt bei unseren Tipps nicht zu kurz. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie.