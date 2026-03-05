Rachel Zegler, Cate Blanchett und Bryan Cranston kämpfen unter anderem bei den Olivier Awards 2026 um Großbritanniens begehrteste Theatertrophäe. Die Nominierungen wurden am 5. März bekanntgegeben - mit zwei klaren Favoriten.
Hollywood hat die Londoner Theaterbühnen fest im Griff - zumindest was die Nominierungen für die Olivier Awards 2026 angeht. Rachel Zegler (24), Cate Blanchett (56), Bryan Cranston (69) und Tom Hiddleston (45) gehören zu den prominentesten Kandidaten, die die Society of London Theatre am 5. März bekanntgab. Die Verleihung von Großbritanniens wichtigstem Theaterpreis - dem britischen Pendant zu den Tony Awards - findet am 12. April in der Royal Albert Hall statt, moderiert von Nick Mohammed (45, "Ted Lasso"). Besonderer Anlass in diesem Jahr: Die Oliviers feiern ihr 50-jähriges Bestehen.