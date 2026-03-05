Rachel Zegler, Cate Blanchett und Bryan Cranston kämpfen unter anderem bei den Olivier Awards 2026 um Großbritanniens begehrteste Theatertrophäe. Die Nominierungen wurden am 5. März bekanntgegeben - mit zwei klaren Favoriten.

Hollywood hat die Londoner Theaterbühnen fest im Griff - zumindest was die Nominierungen für die Olivier Awards 2026 angeht. Rachel Zegler (24), Cate Blanchett (56), Bryan Cranston (69) und Tom Hiddleston (45) gehören zu den prominentesten Kandidaten, die die Society of London Theatre am 5. März bekanntgab. Die Verleihung von Großbritanniens wichtigstem Theaterpreis - dem britischen Pendant zu den Tony Awards - findet am 12. April in der Royal Albert Hall statt, moderiert von Nick Mohammed (45, "Ted Lasso"). Besonderer Anlass in diesem Jahr: Die Oliviers feiern ihr 50-jähriges Bestehen.

Dass Zegler als beste Musicaldarstellerin nominiert ist, dürfte kaum jemanden überraschen, der in den vergangenen Monaten am London Palladium vorbeigekommen ist. Die US-Amerikanerin sorgte in einer Neuinszenierung von "Evita" für einen der meistdiskutierten Momente der Saison: Allabendlich trat sie auf dem Außenbalkon des Theaters auf und sang "Don't Cry for Me Argentina" direkt ins Publikum auf der Straße - was zwar teils riesige Menschenmassen an- aber auch eine Debatte nach sich zog, ob die zahlenden Zuschauer im Inneren dabei zu kurz kämen.

Auch Blanchett, Cranston und Hiddleston im Rennen

Blanchett ist für ihre Darstellung in Anton Tschechows "Die Möwe" am Barbican Theatre als beste Hauptdarstellerin nominiert. Ebenfalls in dieser Kategorie: Rosamund Pike (47) für "Inter Alia" am National Theatre sowie Marianne Jean-Baptiste (58) für "All My Sons". Letzteres Stück kommt in dieser Saison auf sechs Nominierungen insgesamt - mit Bryan Cranston (69) als bestem Hauptdarsteller, Hayley Squires (37) und Paapa Essiedu (35) in den Nebenrollen-Kategorien sowie Regisseur Ivo van Hove (67).

Tom Hiddleston ist für seine Shakespeare-Interpretation in "Viel Lärm um nichts" am Theatre Royal Drury Lane nominiert - eine Produktion, die in Kürze auch am Broadway in New York zu sehen sein soll.

Paddington und "Into the Woods" führen das Feld an

Die meisten Nominierungen teilen sich "Paddington: The Musical" im Savoy Theatre und Stephen Sondheims "Into the Woods" im Bridge Theatre mit jeweils elf Chancen auf einen Preis. Noch vor der eigentlichen Zeremonie wurden zwei Sonderauszeichnungen vergeben: Der "Outstanding Contribution to Dance"-Award geht an Choreograf Wayne McGregor (55), der "Outstanding Contribution to Opera"-Award an die australische Opernsängerin Danielle De Niese (46). Beide werden ihre Preise am 12. April persönlich entgegennehmen.