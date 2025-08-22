In "Chabos" ist Johannes Kienast in diesem Jahr in seiner zweiten Serienhauptrolle zu sehen. Die ZDFneo-Serie geht auf Zeitreise in die 2000er Jahre. Im Interview spricht Kienast offen über das Aufwachsen in dieser Zeit.
Schauspieler Johannes Kienast (39) ist in diesem Jahr schon in seiner zweiten Serienhauptrolle zu sehen. In der ARD-Serie "A Better Place", die im Januar ausgestrahlt wurde, spielte er einen Häftling. Am 22. August startet die Serie "Chabos" in der ZDF-Mediathek, in der Kienast die Zuschauerinnen und Zuschauer als Peppi zurück ins Jahr 2006 entführt. Die TV-Ausstrahlung folgt ab dem 24. August um 20:15 Uhr bei ZDFneo.