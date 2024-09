ZDF-Warnstreik: Kein Live-„Morgenmagazin“

1 Derzeit wird in vielen Medienhäusern von ARD und ZDF unabhängig voneinander über Tarife verhandelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Warnstreiks um Tarife im öffentlich-rechtlichen Rundfunk machen sich erneut im Fernsehprogramm bemerkbar. Eine der wichtigsten Sendungen von ARD und ZDF ist betroffen.











Ein Warnstreik beim ZDF hat sich auf das beliebte Frühprogramm „Morgenmagazin“ ausgewirkt. Das Publikum bekam keine Live-Sendung zu sehen, sondern eine Voraufzeichnung, wie das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) in Mainz bestätigte. Betroffen waren auch die Ausgaben der „heute Xpress“-Nachrichtensendungen am Morgen, die in die Sendung eingestreut werden. Das ZDF blendete im Programm ein Laufband ein, um die Zuschauer darüber zu informieren, dass es sich nicht um eine Live-Sendung handele.