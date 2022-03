1 Markus Lanz spricht auch am Mittwoch mit seinen Gästen wieder über den Krieg in der Ukraine. (Archivbild) Foto: imago images/APress/via www.imago-images.de

Am Mittwochabend diskutiert Markus Lanz in seiner gleichnamigen Talkshow mit seinen Gästen über den Ukraine-Krieg. Welche Gäste am Start sind, erfahren Sie hier.















Am Mittwochabend empfängt der ZDF-Talker Markus Lanz wieder Gäste in seiner gleichnamigen Talkshow. Auch in dieser Woche dreht sich in der Talkshow alles um den Krieg in der Ukraine.

Mit folgenden Gästen diskutiert Markus Lanz ab 23.15 Uhr über die Situation in dem osteuropäischen Staat:

Ralf Stegner, Politiker – Als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses nimmt der SPD-Politiker Stellung zur aktuellen Entwicklung im Russland-Ukraine-Krieg und zur Haltung seiner Partei in der Verteidigungspolitik.

– Als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses nimmt der SPD-Politiker Stellung zur aktuellen Entwicklung im Russland-Ukraine-Krieg und zur Haltung seiner Partei in der Verteidigungspolitik. Christoph Heusgen, Diplomat – Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz äußert sich zu den verteidigungspolitischen Herausforderungen Deutschlands und zur Sicherheitslage innerhalb der EU.

– Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz äußert sich zu den verteidigungspolitischen Herausforderungen Deutschlands und zur Sicherheitslage innerhalb der EU. Mariam Lau, Journalistin – Die „Zeit“-Redakteurin analysiert die westlichen Reaktionen auf die militärische Attacke Russlands auf die Ukraine sowie den Plan der Bundesregierung, die Bundeswehr neu aufzustellen.

– Die „Zeit“-Redakteurin analysiert die westlichen Reaktionen auf die militärische Attacke Russlands auf die Ukraine sowie den Plan der Bundesregierung, die Bundeswehr neu aufzustellen. Alice Bota, Autorin – Die Osteuropa-Expertin spricht über die Mentalität der Ukrainer, die Struktur ihrer Gesellschaft und über deren Präsident Selenskyj, den sie als Journalistin persönlich kennenlernte.

Die Talkshow des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Videos sind im Anschluss auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.