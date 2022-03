1 Dreimal pro Woche spricht ZDF-Talker Markus Lanz mit seinen Gästen über aktuelle Themen. Foto: imago/Future Image

Am Dienstagabend diskutiert Markus Lanz in seiner gleichnamigen Talkshow mit seinen Gästen über den Ukraine-Krieg. Welche Gäste am Start sind, erfahren Sie hier.















Am Dienstagabend empfängt der ZDF-Talker Markus Lanz wieder Gäste in seiner gleichnamigen Talkshow. Auch in dieser Woche dreht sich in der Talkshow wieder alles um den Krieg in der Ukraine.

Mit folgenden Gästen diskutiert Markus Lanz ab 22.35 Uhr über die Situation in dem osteuropäischen Staat:

Robert Habeck (Grüne), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz

(Grüne), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Norbert Röttgen (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages

(CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages Andrij Melnyk , Ukraine-Botschafter in Deutschland

, Ukraine-Botschafter in Deutschland Gerhart Bau m, FDP-Politiker

m, FDP-Politiker Alice Bota, Journalistin und Autorin

Die Talkshow des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Videos sind im Anschluss auch in der Mediathek des ZDF abrufbar.