Die Lage im Nahen Osten spitzt sich am dritten Tag der Angriffe auf Iran weiter zu. Die deutschen TV-Sender reagieren mit kurzfristigen Programmänderungen. ZDF, ARD und RTL zeigen am Montagabend mehrere Sondersendungen. Ein Überblick über alle Specials und Sendezeiten.

Am dritten Tag der militärischen Angriffe auf Iran verschärft sich die Lage im Nahen Osten zusehends. Neben den andauernden Gefechten sorgt heute eine zusätzliche Eskalation zwischen Israel und dem Libanon für weltweite Besorgnis. Die deutschen TV-Sender reagieren auf die dynamische Lage: Ein Überblick über alle Sondersendungen am Montagabend.

"ZDF spezial" zum "Krieg in Nahost", 19:25 Uhr, ZDF Den Auftakt macht um 19:25 Uhr ein "ZDF spezial" unter der Moderation von Andreas Klinner. Die Sendung beleuchtet die aktuellen militärischen Entwicklungen sowie die weitreichenden zivilen Auswirkungen des Konflikts. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem Chaos an internationalen Flughäfen, wo Zehntausende Reisende aufgrund von Luftraumschließungen festsitzen. Zudem analysieren Expertinnen und Experten die nervösen Reaktionen an den Finanzmärkten, insbesondere die steigenden Preise für Öl und Gold.

"Markus Lanz", 23:40 Uhr, ZDF

Am späten Abend folgt im ZDF ab 23:40 Uhr eine Sonderausgabe von "Markus Lanz", die den Konflikt in einen größeren geopolitischen Kontext einordnet. Die hochkarätig besetzte Runde diskutiert über die langfristigen Strategien der beteiligten Akteure.

Nahost-Experte Daniel Gerlach analysiert die Stabilität des iranischen Regimes, Militär-Experte Frank Sauer erläutert das iranische Raketenprogramm und die Verbindung zum Ukraine-Krieg, Iran-Forscherin Diba-Mirzaei gibt Einblicke in die Situation der iranischen Opposition und Gesellschaft. Zudem berichtet ZDF-Korrespondent Thomas Reichart live aus Tel Aviv über die Stimmung in Israel, Politologin Cathryn Clüver Ashbrook erklärt die Beweggründe der US-Regierung unter Donald Trump.

"Brennpunkt: Eskalation in Nahost", 20:15 Uhr, Das Erste

Das Erste hat für 20:15 Uhr einen 30-minütigen "Brennpunkt" zur Lage angekündigt. Ute Brucker moderiert die Sondersendung. Eine geplante "Orang-Utans"-Doku fällt aus, "hart aber fair" mit geändertem Thema kommt bereits um 20:45 Uhr statt um 21 Uhr.

"hart aber fair", 20:45 Uhr, Das Erste

Zudem diskutiert Moderator Louis Klamroth ab 20:45 Uhr im Ersten mit seinen Gästen Stephan Mayer (CSU), Daniela Sepehri, Michael Wolffsohn, Isabel Schayani sowie Ralf Stegner (SPD) zum Thema "Angriff auf Irans Regime: Wohin führt der neue Krieg?". Nach dem Tod des Ajatollahs und wichtiger Führungspersönlichkeiten ist unklar, ob sich das Regime in Teheran halten kann. Wie geht es nun im Iran weiter? Wie lange wird dieser Krieg noch dauern? Welche Rolle kann Deutschland jetzt übernehmen?

"RTL Aktuell Spezial: Krieg im Nahen Osten - Kämpfe weiten sich aus", 20:15 Uhr, RTL

RTL hat für 20:15 Uhr ein 15-minütiges "RTL Aktuell Spezial" angekündigt, das von Roberte Bieling moderiert wird. Darin sollen die jüngsten Entwicklungen eingeordnet werden und ein Blick auf die Touristen, die aktuell in der Region festsitzen, geworfen werden. "Wer wird Millionär?" verschiebt sich dadurch nach hinten und beginnt um 20:30 Uhr.