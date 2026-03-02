Die Lage im Nahen Osten spitzt sich am dritten Tag der Angriffe auf Iran weiter zu. Die deutschen TV-Sender reagieren mit kurzfristigen Programmänderungen. ZDF, ARD und RTL zeigen am Montagabend mehrere Sondersendungen. Ein Überblick über alle Specials und Sendezeiten.
Am dritten Tag der militärischen Angriffe auf Iran verschärft sich die Lage im Nahen Osten zusehends. Neben den andauernden Gefechten sorgt heute eine zusätzliche Eskalation zwischen Israel und dem Libanon für weltweite Besorgnis. Die deutschen TV-Sender reagieren auf die dynamische Lage: Ein Überblick über alle Sondersendungen am Montagabend.