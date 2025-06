ZDF-Sonntagsshow: Fernsehgarten: Kiewel kommt von Israel nicht nach Mainz

1 Lebt in Tel Aviv: die Moderatorin Andrea Kiewel, oft auch "Kiwi" genannt. (Archivbild) Foto: Gerald Matzka/dpa

Andrea Kiewel lebt in Tel Aviv - und moderiert den «Fernsehgarten» sonntags live in Mainz. Doch zu ihrer Jubiläumssendung kann sie nicht anreisen. Joachim Llambi und Lutz van der Horst vertreten sie.











Link kopiert



Mainz/Tel Aviv - Wegen des gesperrten Luftraums über Israel kann Andrea Kiewel diesen Sonntag nicht in Mainz die ZDF-Sendung "Fernsehgarten" moderieren. Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Samstagvormittag mit. Die Moderatorin lebt in Tel Aviv. Joachim Llambi (60) und Lutz van der Horst (49) vertreten sie am Sonntag "einmalig".