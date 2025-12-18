Nach Jahren in Berlin wagt das ZDF einen Neuanfang: Am 31. Dezember wird "Willkommen 2026" erstmals aus Hamburg gesendet. Auf einer schwimmenden Bühne in der HafenCity feiern zahlreiche Stars den Jahreswechsel. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner moderieren.
Nach jahrelanger Berlin-Tradition schlägt das ZDF einen neuen Kurs ein: Die große Silvestershow "Willkommen 2026" wird am 31. Dezember ab 20:15 Uhr erstmals aus Hamburg gesendet. Die HafenCity verwandelt sich dafür in eine riesige Party-Location. Tausende Gäste können vor Ort dabei sein, Millionen Zuschauer feiern deutschlandweit an den TV-Geräten mit. Das bewährte Moderationsduo Andrea Kiewel (60) und Johannes B. Kerner (61) führt durch den Abend.