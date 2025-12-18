Nach Jahren in Berlin wagt das ZDF einen Neuanfang: Am 31. Dezember wird "Willkommen 2026" erstmals aus Hamburg gesendet. Auf einer schwimmenden Bühne in der HafenCity feiern zahlreiche Stars den Jahreswechsel. Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner moderieren.

Nach jahrelanger Berlin-Tradition schlägt das ZDF einen neuen Kurs ein: Die große Silvestershow "Willkommen 2026" wird am 31. Dezember ab 20:15 Uhr erstmals aus Hamburg gesendet. Die HafenCity verwandelt sich dafür in eine riesige Party-Location. Tausende Gäste können vor Ort dabei sein, Millionen Zuschauer feiern deutschlandweit an den TV-Geräten mit. Das bewährte Moderationsduo Andrea Kiewel (60) und Johannes B. Kerner (61) führt durch den Abend.

Das Highlight der Hamburger Premiere ist eine schwimmende Bühne auf der Norderelbe. Zusammen mit einem großen Feuerwerk über dem Wasser soll diese außergewöhnliche Konstruktion für unvergessliche Bilder sorgen. "Wir wollen das neue Jahr mit einer Show eröffnen, die Emotionen weckt und Bilder schafft, die im Gedächtnis bleiben", erklärt ZDF-Unterhaltungschef Dr. Oliver Heidemann.

Hochkarätiges Line-up

Zahlreiche Stars sind mit von der Partie: Michael Patrick Kelly, DJ Felix Jaehn, Popsänger Johannes Oerding, die österreichische Band Wanda, Schlagersängerin Kerstin Ott und Rapper Das Bo haben sich unter anderem angekündigt. Auch internationale Acts sind dabei: Die britische Boygroup Blue, Jenny von Ace of Base, die Eurodance-Formation ATC und T Seven von Mr. President.

Weitere Auftritte kommen von Sarah Engels, dem niederländischen "Voice of Holland"-Gewinner Dennis van Aarssen, Singer-Songwriterin LINA, Sängerin Emilia Pieske, Rapper FAYAN und Pop-Schlagersängerin Anna-Maria Zivkov. Das Ensemble von "MJ - Das Michael Jackson Musical" sowie das Charity-Projekt "We Are The Voice" mit den Finalistinnen und Finalisten von "The Voice Kids" runden das Programm ab.

Oli P. erkundet die Hansestadt

Für echtes Hamburg-Flair sorgen Lokalmatador Lotto King Karl, der Shanty-Chor De Tampentrekker und Liedermacher Oimara. Abseits der schwimmenden Hauptbühne ist Co-Host Oli P. (47) in der Stadt unterwegs. In mehreren Live-Schalten stellt er die Hotspots der Hansestadt vor: Auf der Reeperbahn trifft er die Olivia-Jones-Familie, auf dem Museumsschiff Rickmer Rickmers an den Landungsbrücken plaudert er mit "Notruf Hafenkante"-Darsteller Marc Barthel. ZDF-Wettermoderator Benjamin Stöwe liefert außerdem die Prognose für den Silvesterabend.

Bereits um 19:15 Uhr zeigt das ZDF die Neujahrsansprache von Bundeskanzler Friedrich Merz (70). Ab 19:25 Uhr blicken Fabian Köster (30) und Lutz van der Horst (50) in "heute-show spezial - Das war 2025" auf die besten Satire-Reportagen des Jahres zurück. In der Silvesternacht um 0:50 Uhr lädt anschließend Ballermann-Star Mickie Krause (55) zur "ZDF-Mitternachtsparty" und feiert mit dem Publikum die ersten Stunden des neuen Jahres.