Es gabat an Jobwechsel: Neue Sekretärin bei "Rosenheim-Cops"

Rosenheim - Die "Rosenheim-Cops" bekommen eine neue Sekretärin: Nach dem Ausstieg von Marisa Burger in ihrer Paraderolle als Miriam Stockl soll Sarah Thonig den Posten in der beliebten ZDF-Vorabendserie übernehmen. In der neuen Rolle wird sie ab der übernächsten, der 26. Staffel zu sehen sein.