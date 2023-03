1 Roscovitz (Klaas Heufer-Umlauf, links), Charlie Wagner (Leonie Benesch, Mitte) und Alban (Oliver Masucci) wollen den mysteriösen Vorgängen auf den Grund gehen. Foto: dpa/Fabio Lovino

Nach dem starken Start am Montag hat der Ökothriller „Der Schwarm“ an seinem dritten Abend im ZDF erneut an Zuschauerinnen und Zuschauer verloren. Die dritte Doppelfolge des Achtteilers wollten am Mittwochabend im Schnitt 4,56 Millionen Menschen (17,0 Prozent) sehen. Dennoch holte sie den Quotensieg. Am Montag waren noch 6,8 Millionen dabei gewesen, am Dienstag 5,4 Millionen. Das Finale mit den Folgen 7 und 8 steht für Donnerstagabend auf dem Programm.

Bestsellerautor Frank Schätzing ist von der Verfilmung seines vor etwa 20 Jahren veröffentlichten Stoffs wenig begeistert, wie er in Interviews kundgab. Die Serie um die Rache der Natur ist eine internationale Koproduktion unter Federführung des ZDF.

Bachelor verliert ebenfalls Zuschauer

Auf Platz zwei zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr landete das Erste. Der ARD-Psychothriller „Sechzehneichen“ erreichte 3,47 Millionen (12,9 Prozent). Die Krimiwiederholung „Wilsberg: Filmriss“ (von 2008) bei ZDFneo kam auf 1,65 Millionen Zusehende (6,1 Prozent) und die ProSieben-Comedyshow „TV total“ auf 1,51 Millionen (5,6 Prozent).

Die RTL-Kuppelsoap „Der Bachelor“ - diesmal mit dem 32-jährigen David Jackson als Zentrum - verlor noch einmal im Vergleich zum Auftakt der 13. Staffel etwa 300 000 Zuschauerinnen und Zuschauer: 1,28 Millionen sahen zu, was lediglich 4,9 Prozent Marktanteil entsprach.