ZDF-Serie: Der Bergdoktor bricht Mediathek-Rekord

Während Hans Sigl sich in Digital Detox übt, stürmen seine "Bergdoktor"-Fans die ZDF-Mediathek: Die neueste Staffel hat so viele Aufrufe im Internet bekommen wie keine zuvor.

Die Fans von Hans Sigl (55) und seinem Bergdoktor haben die Mediathek für sich entdeckt: Die 18. Staffel der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" hat einen Rekord geknackt, wie das ZDF berichtet. Demnach erreichte die neue Staffel in der ZDF Mediathek bis einschließlich 6. März insgesamt über 21 Millionen Views - mehr als jemals zuvor. Pro Folge entspricht das durchschnittlich 2,64 Millionen Views.

Schon Ende Februar hatte die AGF Videoforschung in ihrem Streaming-Ranking berichtet, dass keine andere Serie im Januar in den Mediatheken so gefragt gewesen war wie "Der Bergdoktor". Im Ranking belegten Folgen der ZDF-Serie die ersten fünf Plätze mit Zahlen um die 1,3 Millionen Aufrufe.

Im linearen Fernsehen haben die acht neuen Folgen im Durchschnitt über 5,5 Millionen Zuschauende und einen Marktanteil von 20,6 Prozent erreicht, wie das ZDF vermeldet. Mit einem Marktanteil von 11,1 Prozent war die Serie demnach auch beim jüngeren Publikum erfolgreich.

Hans Sigl macht Digital Detox

Sigl selbst dürfte keinen Anteil an den neuen Mediatheken-Zahlen haben: In der "NDR Talk Show" sagte er am Freitag, dem 7. März, dass er gerade zwei Monate Digital Detox hinter sich gebracht habe. "Das heißt, dass ich mich zwei Monate von dem digitalen Wahnsinn entferne, das Handy ruhen lasse und so wenig Fernsehen konsumiere, wie es geht", erklärte Sigl.

Von den Vorteilen des wochenlangen Medienfastens zeigt er sich überzeugt: "Nach zwei bis drei Wochen spürt man, die Synapsen werden ruhiger. Es dauert tatsächlich so lange, bis man das Gefühl hat, man ist von diesem Dopamin-Wahnsinn runter, dass man besser schläft, dass man ruhiger ist, einen niedrigen Puls hat, und das führt zu einer Verbesserung der Lebensqualität."

Die nächsten Folgen der 19. Staffel von "Der Bergdoktor" werden im Frühjahr 2025 gedreht. Mit dabei sind dann wieder Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Ronja Forcher, Mark Keller, Natalie O'Hara, Hilde Dalik, Rebecca Immanuel, Annika Ernst, Barbara Lanz, Lieselotte Voß und Frédéric Brossier.