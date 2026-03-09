Das ZDF zeigt ab April vier neue Folgen von "XY gelöst": Moderator Sven Voss rekonstruiert mit Ermittlern und Experten aufgeklärte Mordfälle, die unter anderem in die Kölner Karnevalsnacht oder ein Kölner Bistro führen.
Das ZDF setzt sein True-Crime-Format "XY gelöst" mit Moderator Sven Voss (49) fort. Ab dem 29. April 2026 zeigt der Sender vier neue Folgen - jeweils mittwochabends, aufgeteilt auf zwei Doppelabende im April und Juni. Voss rekonstruiert darin gemeinsam mit den damals zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern, der Staatsanwaltschaft sowie Sachverständigen die Aufklärung schwerer Verbrechen.