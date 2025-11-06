Die Ausstrahlung des Falls in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am Mittwoch gibt den Ermittlungen neuen Schwung. Am Morgen rücken 120 Polizisten zu Durchsuchungen aus.
Nach Ausstrahlung der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ zum gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus Güstrow bei Rostock sind bei der Polizei bisher 23 Hinweise eingegangen. Unter den Hinweisen seien einige vielversprechende, denen nachgegangen werde, sagte eine Polizeisprecherin. Seit 6.00 Uhr am Donnerstagmorgen durchsuchen den Angaben zufolge 120 Einsatzkräfte mehrere Objekte in den Ortschaften Reimershagen und Rum Kogel bei Güstrow. Das Hinweistelefon ist den Angaben zufolge weiterhin geschaltet.