ZDF-Sendung aspekte extra: Lorde über Identität und Erfolgsdruck

Offen, verletzlich und kraftvoll: Lorde spricht in einem neuen Interview über ihre Essstörung, Sexualität und ihr großes Mitgefühl für queere und transsexuelle Menschen.

Sängerin Lorde (28) steht im Mittelpunkt einer neuen "aspekte extra"-Ausgabe. Im Interview mit Moderatorin Salwa Houmsi spricht die neuseeländische Singer-Songwriterin laut ZDF-Mitteilung offen über Schmerz, Selbstfindung, Sexualität und den Druck, der sie seit ihrer Jugend begleitet. Die Sendung "Lorde - Intim wie nie" strahlt das ZDF am Freitag, 19. September 2025, um 23:30 Uhr aus. Bereits eine Woche zuvor, ab dem 12. September 2025, um 10 Uhr kann sie in der Mediathek gestreamt werden.

Lorde: "Ich war nur damit beschäftigt, dünner zu werden"

Im Gespräch im Anatomischen Theater der Charité wird auch das Albumcover von Lordes aktueller Platte "Virgin" Thema. Das Cover zeigt ein Röntgenbild ihres Beckens, auf dem eine Spirale sichtbar ist. "Ich wollte meine Weiblichkeit festhalten, unverfälscht, chaotisch, ohne Filter. Schöne, perfekt ausgefeilte Frauendarstellungen gibt es schließlich genug", erzählt die Musikerin.

Daher geht Lorde auf dem Album auch auf ihre mittlerweile bewältigte Essstörung ein. "Das waren harte Jahre, ich war nur damit beschäftigt, dünner zu werden, fühlte mich allein, obwohl ich wusste, dass viele junge Frauen die gleichen Kämpfe mit ihrem Körper ausfechten", sagt die Sängerin.

Das ungezähmte Frausein beinhaltet für Lorde ebenfalls die Auseinandersetzungen mit Geschlechterfluidität. "Ich bin immer noch auf der Suche nach mir selbst, es ist ein Prozess. Ich empfinde viel Mitgefühl für queere und transsexuelle Menschen und möchte sie beschützen", betont sie.

Lorde feierte 2013 ihren Durchbruch

Ella Marija Lani Yelich-O'Connor veröffentlicht seit über zehn Jahren als Lorde Musik. 2013 wurde sie im Alter von nur 16 Jahren mit ihrer Single "Royals" international bekannt. Der Song erreichte die Spitzenposition der US-Charts und brachte ihr zwei Grammys ein. Ebenfalls 2013 erschien ihr Debütalbum "Pure Heroine", auf das drei weitere Alben folgten. Ihr aktuelles Werk "Virgin" erschien am 27. Juni dieses Jahres.