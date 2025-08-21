ZDF-Sendung aspekte extra: Lorde über Identität und Erfolgsdruck

Offen, verletzlich und kraftvoll: Lorde spricht in einem neuen Interview über ihre Essstörung, Sexualität und ihr großes Mitgefühl für queere und transsexuelle Menschen.
Sängerin Lorde (28) steht im Mittelpunkt einer neuen "aspekte extra"-Ausgabe. Im Interview mit Moderatorin Salwa Houmsi spricht die neuseeländische Singer-Songwriterin laut ZDF-Mitteilung offen über Schmerz, Selbstfindung, Sexualität und den Druck, der sie seit ihrer Jugend begleitet. Die Sendung "Lorde - Intim wie nie" strahlt das ZDF am Freitag, 19. September 2025, um 23:30 Uhr aus. Bereits eine Woche zuvor, ab dem 12. September 2025, um 10 Uhr kann sie in der Mediathek gestreamt werden.