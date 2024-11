ZDF-Reportagereihe „37 Grad“: Mitten im Leben, mit Liebe und Tod

1 Die drei Protagonisten der Reportage- Folge von Ulf Eberle. Foto: ZDF und Stephan Floss/Stephan Floss

Seit 30 Jahren widmet sich die ZDF-Reportagereihe „37 Grad“ den Menschen und ihren Schicksalsschlägen, Lebenswendungen und Gefühlen. Ein Grund in der Jubiläumsfolge die wichtigen Fragen des Lebens zu stellen.











Wer bin ich, woher komm’ ich, wohin geh’ ich? Vieles mag sich verändern, aber die großen Fragen des Lebens bleiben; erst recht in einer Welt wie der heutigen, in der alles immer rasanter zu werden scheint, in der klassische Werte bröckeln und sinnstiftende Gemeinschaften wie Kirchen, Parteien oder Gewerkschaften zunehmend an Bedeutung verlieren. Die Behauptung, „37 Grad“ würde diese Lücke schließen, wäre übertrieben, aber hier gibt es Antworten, und das seit dreißig Jahren; damit gehört die Reihe zu den dienstältesten Programmmarken des deutschen Fernsehens. Obwohl die Reportagen theoretisch zum Bereich der sogenannten Verkündigungssendungen zählen und ursprünglich auch von den ZDF-Redaktionen „Kirche und Leben“ verantwortet wurden, geht es hier nicht um Gott, sondern um das Dasein in all’ seinen Facetten.