ZDF-«Politbarometer»: SPD aus der Krise führen? Wenig Vertrauen in Parteichefs

Bei den Sozialdemokraten stehen die Zeichen auf Krise. Eine neue Umfrage zeigt: Nur wenige halten die beiden Vorsitzenden für die richtigen, um die Partei auf einen anderen Kurs zu bringen.
Berlin - Eine Mehrheit der Deutschen und der SPD-Anhänger traut den Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas nicht zu, die SPD aus der Krise zu führen. Angesichts der schlechten Ergebnisse der Partei bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gaben 75 Prozent der Befragten des ZDF-"Politbarometers" an, Klingbeil und Bas seien nicht dazu in der Lage, die Partei wieder auf Kurs zu bringen.