ZDF nicht mehr in SD: Diese Zuschauer müssen jetzt dringend handeln

Das ZDF beendet seine Übertragung in Standardqualität. Während die meisten Zuschauer davon nicht viel mitbekommen dürften, ist von anderen Handeln gefragt, um das Zweite weiter empfangen zu können.
Am 18. November 2025 endet eine Ära: Das ZDF stellt seine Ausstrahlung über Satellit in Standardauflösung (SD) ein. Was für viele Zuschauer keine spürbare Veränderung bedeuten wird, hat für andere zur Folge, dass sie technisch umrüsten müssen. Die wichtigsten Infos zum Ende der SD-Ära in den Öffentlich-Rechtlichen.