ZDF-Interview sorgt für Aufsehen: Elon Musks Vater erklärt: Tech-Milliardär ist gefährlich für Faule

1 "Die Elon-Musk-Story - Superreich und supermächtig?": Elon Musk springt auf einer Bühne in die Luft, sein Vater Errol Musk packt aus der Kindheit aus. Foto: [M] ZDF/Samuel Corum/Getty Images/AFP / ZDF/Ansgar Pohle

In einer ZDF-Dokumentation kommt Elon Musks Vater Errol Musk zu Wort und gewährt Einblicke in die Kindheit des Tech-Milliardärs. Im Gespräch beschreibt der 79-Jährige seinen Sohn als "Klon" von sich selbst und äußert sich zu dessen Härte gegenüber anderen Menschen.











Link kopiert



Harte Worte aus dem engsten Familienkreis des reichsten Mannes der Welt: In einer neuen ZDF-Dokumentation hat sich Errol Musk (geb. 1946), der Vater von Tech-Milliardär Elon Musk (53), erstaunlich offen über seinen berühmten Sohn geäußert. In "Die Elon-Musk-Story. Superreich und supermächtig?", die am Dienstag ausgestrahlt wurde und in der Mediathek zu finden ist, bezeichnet er seinen Sohn als "gefährlich für Menschen, die faul und nutzlos sind".