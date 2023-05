1 Andrea Kiewel moderierte erneut den "ZDF-Fernsehgarten". Foto: ZDF/Ralph Orlowski

Andrea Kiewel startete an diesem Sonntag mit dem "ZDF-Fernsehgarten" in die neue Saison. Die Moderatorin begrüßte nicht nur zahlreiche Musikstars auf der Bühne, ein Zuschauer hielt auch noch eine besondere Überraschung bereit.









Der "ZDF-Fernsehgarten" ist an diesem Sonntag (7. Mai) in eine neue Saison gestartet. Auch dieses Jahr führt Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (57) an insgesamt 19 Sonntagen durch die beliebte TV-Show, bei der wieder zahlreiche Promis und Musikstars dabei sein werden.