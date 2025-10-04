ZDF-Fernsehgarten on tour: Schlagerstar Eric Philippi muss passen

Sänger Eric Philippi kann aufgrund einer Krankheit nicht am "ZDF-Fernsehgarten on tour" vom kommenden Wochenende mitwirken. Der Partner von Schlagerstar Michelle informierte seine Fans auf Instagram über den Ausfall.

Schlagersänger Eric Philippi (28) hat eine traurige Neuigkeit für seine Fans. Sein geplanter Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten on tour" am Sonntag, dem 12. Oktober, um 12 Uhr im ZDF muss krankheitsbedingt ausfallen. Das gab Philippi selbst auf Instagram bekannt. "Ihr Lieben, es bricht mir das Herz ... aber leider hat es mich erwischt", beginnt er dort eine Instagram-Story.

Eric Philippi muss "alle Auftritte absagen" Zu einem Schwarz-Weiß-Selfie erklärt Philippi weiter: "Ich musste nach den Proben gestern den Fernsehgarten sowie alle Auftritte am Wochenende absagen." Neben der Ausgabe des "ZDF-Fernsehgartens", die bereits am 3. Oktober aufgezeichnet wurde, ist somit auch Philippis Performance bei der "Schlagernacht des Jahres" am 4. Oktober in der ÖVB-Arena in Bremen betroffen.

An welcher Krankheit genau der Schlagerstar leidet, verrät der Instagram-Beitrag nicht. "Ich habe mich sehr auf euch gefreut und es wirklich versucht - aber es geht einfach nicht", schreibt Philippi noch an seine Fans gewandt.

Hochkarätiges Programm

Trotz des Ausfalls des Sängers und Partners von Schlagerikone Michelle (53) können sich Zuschauerinnen und Zuschauer bei der zweiten Ausgabe von "ZDF-Fernsehgarten on tour" am 12. Oktober auf ein hochkarätiges Programm freuen. Unter dem Motto "Schlagerparty" begrüßt Andrea Kiewel (60) Nicole, Beatrice Egli, Vincent Gross, Neonlicht, Daniel Ceylan, Brings, Christin Stark und Eloy de Jong.

Sowohl die Ausgabe der kommenden Woche als auch die Sendung vom morgigen 5. Oktober sind in der Völklinger Hütte entstanden, einer ehemaligen, vollständig erhaltenen Eisenhütte, die 1994 von der Unesco zum Weltkulturerbe erhoben wurde.

Der "Fernsehgarten on tour" findet alljährlich in jenem Bundesland statt, das die offiziellen Feierlichkeiten zum "Tag der Deutschen Einheit" ausrichtet. 2025 ist dies das Saarland.