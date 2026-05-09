Der "ZDF-Fernsehgarten" wird 40 Jahre alt. Andrea Kiewel moderiert die Show seit 2000 - mit einer schmerzhaften Unterbrechung. Nun spricht sie über die dunkelste Phase ihrer Karriere und ihr tränenreiches Comeback.

Der "ZDF-Fernsehgarten" feiert in diesem Sommer sein 40-jähriges Jubiläum. Geprägt hat die Show die langjährige Moderatorin Andrea Kiewel (60). Seit dem Jahr 2000 führt sie durch die Sendung. Allerdings mit einer Unterbrechung, die für viele Schlagzeilen sorgte. 2008 wurde ihr die Moderation nach Vorwürfen der Schleichwerbung entzogen. Im Interview mit dem "Stern" bezeichnete Kiewel dies nun als "diese schwärzeste Stunde in meinem Berufsleben". Mittlerweile denke sie nicht mehr so oft daran, "aber es tat sehr, sehr lange sehr weh".

Ein Jahr später bekam sie die Moderation zurück: "Als der damalige Programmdirektor Thomas Bellut mir sagte, dass ich wieder die Fernsehgärtnerin sein werde, weinte ich", verriet Kiewel. "Vor Freude und natürlich auch vor Scham. Was für ein Desaster ich da angerichtet hatte." Ans Aufhören denkt die Moderatorin nicht, wie sie dem "Stern" weiter sagte: "26 Jahre sind wir nun schon 'zusammen' - und ich bin verliebt wie am ersten Tag."

ZDF-"Fernsehgarten" startet am Sonntag in die Saison

Am Sonntag, 10. Mai, um 12 Uhr eröffnet die 60-Jährige live vom Mainzer Lerchenberg die Jubiläumsausgabe des TV-Dauerbrenners. 20 Folgen sind geplant, ausgestrahlt werden sie immer sonntags, live und open air.

Premiere feierte das Format am 29. Juni 1986 mit Moderatorin Ilona Christen. Nach Ramona Leiß übernahm Andrea Kiewel im Jahr 2000 das Ruder, unterbrochen lediglich von Ernst-Marcus Thomas in der Saison 2008. Seit 2009 steht "Kiwi" durchgehend vor der Kamera.

Bereits zum Auftakt versammelt Kiewel in der neuen Saison ein breites Aufgebot an Gästen auf der Bühne. Angekündigt sind unter anderem Palina Rojinski, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Peggy March oder Hugo Egon Balder. Im Mittelpunkt der Sendung stehen die vier Jahrzehnte Showgeschichte - das Jubiläum zieht sich laut Senderankündigung durch die gesamte Saison.