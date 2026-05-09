Der "ZDF-Fernsehgarten" wird 40 Jahre alt. Andrea Kiewel moderiert die Show seit 2000 - mit einer schmerzhaften Unterbrechung. Nun spricht sie über die dunkelste Phase ihrer Karriere und ihr tränenreiches Comeback.
Der "ZDF-Fernsehgarten" feiert in diesem Sommer sein 40-jähriges Jubiläum. Geprägt hat die Show die langjährige Moderatorin Andrea Kiewel (60). Seit dem Jahr 2000 führt sie durch die Sendung. Allerdings mit einer Unterbrechung, die für viele Schlagzeilen sorgte. 2008 wurde ihr die Moderation nach Vorwürfen der Schleichwerbung entzogen. Im Interview mit dem "Stern" bezeichnete Kiewel dies nun als "diese schwärzeste Stunde in meinem Berufsleben". Mittlerweile denke sie nicht mehr so oft daran, "aber es tat sehr, sehr lange sehr weh".