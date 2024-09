ZDF-Fernsehgarten abgesagt: Sarah Engels muss mit Tochter Solea ins Krankenhaus

Eigentlich wollte Sängerin Sarah Engels (31) bei der neuen Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens am Sonntag (22. September) auftreten und ihre neue Single "Mit Dir" präsentieren. Doch diesen Plan musste sie kurzfristig verwerfen, wie Engels in einer Instagram-Story schweren Herzens mitteilen musste. Der Grund für die Absage ist jedoch absolut verständlich: Sie musste mit ihrem Töchterchen Solea (2) aus bislang noch nicht öffentlich mitgeteilten Gründen ins Krankenhaus.

"Ihr Lieben, leider werde ich morgen beim Fernsehgarten nicht dabei sein, da ich mit meiner kleinen Maus im Krankenhaus bin. Danke für euer Verständnis. Ich habe euch lieb", ließ sie Samstagabend ihre rund 1,8 Millionen Follower bei Instagram wissen. Seither hat sie kein Update mehr gepostet.

Im Mai 2021 heiratete sie ihren heutigen Ehemann Julian (31). Zusammen mit dem Fußballer hat sie im Dezember 2021 die gemeinsame Tochter auf der Welt begrüßen dürfen. Die Sängerin hat auch ihren Sohn Alessio (9), der aus einer vorangegangenen Ehe mit Pietro Lombardi (32) stammt.

Das letzte Mal sorgte Sarah selbst für einen Schreckmoment

Das letzte Mal hatte Sarah Engels zuvor selbst dafür gesorgt, dass in der Engels-Familie gesundheitliche Sorgen herrschten. Beim Skifahren riss sie sich Anfang des Jahres ein Kreuzband und musste sich operieren lassen. "Direkt nach dem Unfall war der Schmerz für mich recht erträglich - es war eher ein extremes Gefühl von Instabilität", verriet sie damals in einer Online-Fragerunde. Tatsächlich war ihr Kreuzband "komplett in der Mitte durch" gerissen, weswegen eine Operation unausweichlich war. "Jetzt habe ich schon stärkere Schmerzen, die hoffentlich schnell vergehen."

Trotz der schweren Verletzung konnte sie jedoch kurz darauf schon wieder auf der Bühne stehen, unter anderem als Gast in der "Giovanni Zarrella Show".