ZDF-Fernsehfilm „Die Polizistin und die Sprache des Todes“: „Ich möchte Lösungen suchen und empowern“

Sie ist schlagfertig und handelt klug, als Fallanalystin des Bundeskriminalamts (BKA) schreckt sie auch vor gefährlichen Aktionen nicht zurück. Aber auch Vorurteile muss sie als schwarze Polizistin über sich ergehen lassen – Gloria Acheampong bewahrt jedoch stets die Ruhe und lässt sich nicht kleinreden. Die Schauspielerin Thelma Buabeng verkörpert die Kommissarin im ZDF-Fernsehfilm „Die Polizistin und die Sprache des Todes“, der am Montag, 30. September um 20.15 Uhr im Fernsehen läuft. Im Interview verrät sie, was sie an der Rolle begeistert und weshalb ihr Empowerment so wichtig ist.