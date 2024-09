ZDF-Fernsehfilm „Die Polizistin und die Sprache des Todes“: Eine Polizistin sucht einen Mörder – gegen alle Vorurteile

1 Das BKA schickt Fallanalystin Gloria Acheampong (Thelma Buabeng) in die Provinz nahe der dänischen Grenze, um eine Frauenmordserie aufzuklären. Foto: ZDF und Christine Schroeder

Im ZDF-Fernsehfilm „Die Polizistin und die Sprache des Todes“ klärt Ermittlerin Gloria Acheampong eine Mordserie auf. Ihrer Arbeit geht sie trotz rassistischer Anfeindungen unbeirrt nach.











Eine Frauenleiche wird in einem Kanal nahe der dänischen Grenze gefunden. Im Ort ist die junge Frau nicht die erste, die nach einem bestimmten Muster ermordet wurde: brutal erwürgt und mit einer Tüte über dem Kopf zu Tode erstickt. Die Tat erinnert an die Mordserie von Rudi Butscher (Nicholas Ofczarek), der rechtskräftig verurteilt wurde. Doch er sitzt in Einzelhaft – wer ist also der Mörder von Beverly Woyongo, einer Prostituierten im Nachtclub „Roxy“? Imitiert etwa jemand Butschers Art zu morden? Oder gibt es ganz andere Motive für die schreckliche Tat?