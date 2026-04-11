ZDF-Doku über Gina Schumacher: Das erwartet die Zuschauer

In der ZDF-Dokumentation "Pferdestärke - Die Welt der Gina Schumacher" erzählt die Tochter von Michael Schumacher von ihrer großen Leidenschaft, die ihr auch nach dem schweren Skiunfall des legendären Rennfahrers geholfen hat.
Im November wurde bekannt, dass das ZDF eine Westernreiten-Doku mit Corinna (57) und Gina Schumacher (29) plant. In wenigen Tagen wird diese nun veröffentlicht. Die "sportstudio"-Produktion trägt den Titel "Pferdestärke - Die Welt der Gina Schumacher" und ist ab Freitag, 17. April, 10 Uhr in der ZDF-Mediathek verfügbar. Die TV-Ausstrahlung soll am Sonntag, 17. Mai, um 17:15 Uhr erfolgen.