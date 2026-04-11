ZDF-Doku über Gina Schumacher: Das erwartet die Zuschauer

In der ZDF-Dokumentation "Pferdestärke - Die Welt der Gina Schumacher" erzählt die Tochter von Michael Schumacher von ihrer großen Leidenschaft, die ihr auch nach dem schweren Skiunfall des legendären Rennfahrers geholfen hat.

Im November wurde bekannt, dass das ZDF eine Westernreiten-Doku mit Corinna (57) und Gina Schumacher (29) plant. In wenigen Tagen wird diese nun veröffentlicht. Die "sportstudio"-Produktion trägt den Titel "Pferdestärke - Die Welt der Gina Schumacher" und ist ab Freitag, 17. April, 10 Uhr in der ZDF-Mediathek verfügbar. Die TV-Ausstrahlung soll am Sonntag, 17. Mai, um 17:15 Uhr erfolgen.

"Tiefe Einfblicke" abseits des Rampenlichts Wie das ZDF in einem Pressetext mitteilt, wolle die junge Frau "so erfolgreich werden wie ihr weltberühmter Vater", die Rennfahrerlegende Michael Schumacher (57). Gina Schumacher hat sich allerdings auf die Westernreiten-Disziplin Reining spezialisiert. Corinna Schumacher gehört indes zu den erfolgreichsten Züchterinnen. Die Doku begleitet das Mutter-Tochter-Duo auf ihren Ranches in den USA und der Schweiz. Es würden "tiefe Einblicke in das Leben der Schumachers abseits des Rampenlichts" gewährt, heißt es weiter.

Eine Besonderheit, denn die Familie hält das Privatleben möglichst aus der Öffentlichkeit heraus. In dem 43-minütigen Film von Thomas Pletzinger sind Corinna und Gina Schumacher nun aber in ihrem Alltag zu erleben. Auch auf den schweren Skiunfall von Michael Schumacher Ende 2013 kommt die 29-Jährige zu sprechen, wie "Bild" berichtet. "Nach Papas Unfall habe ich mich da wirklich reingehängt, weil ich irgendwas machen musste." Ohne Pferde könnte sie nicht sein. "Die haben mir geholfen, das alles durchzustehen."

Beleuchtet werden in der Doku Gina Schumachers Weg zum Reiten und zur mehrfachen Reining-Weltmeisterin. Auch bei ihrem Comeback im Sattel nach der kurzen Babypause wird sie begleitet. Nur wenige Wochen nach der Geburt gewann sie im Sommer 2025 zwei weitere WM-Titel im Einzel und in der Mannschaft für Deutschland.

2021 gab es "Schumacher"-Doku auf Netflix

Einige private Einblicke hatte die Familie bereits im September 2021 im Netflix-Film "Schumacher" gewährt, der die Karriere und das Leben des ehemaligen Formel-1-Superstars Michael Schumacher in den Mittelpunkt stellte. Corinna Schumacher erklärte damals, dass die Familie nach dem Credo ihres Mannes verfahren wolle: "Privat ist privat, wie er immer gesagt hat. Michael hat uns immer beschützt. Und jetzt beschützen wir Michael."