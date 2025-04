ZDF-Doku-Soap Waldis Welt startet: Bares für Rares-Star Waldi Lehnertz: Ich bin jeden Tag unter Strom

Der als "80-Euro-Waldi" bekannte Trödel-Fachmann Walter "Waldi" Lehnertz bekommt seine eigene Doku-Soap - und die startet am Ostersonntag endlich. In "Waldis Welt" zeigt der "Bares für Rares"-Star, dass er mehr ist als nur der humorvolle Eifel-Händler.

Vasen, Schmuck oder Gemälde: Walter "Waldi" Lehnertz (58) ist absoluter Trödel-Fachmann. Der kultige Eifeler gehört seit Jahren zum Händler-Team der ZDF-Show "Bares für Rares". Nun bekommt der TV-Liebling seine eigene Sendung. Die neue sechsteilige ZDF-Doku-Soap "Waldis Welt" wirft ab 20. April, sonntags um 14:10 Uhr einen Blick hinter die Kulissen des Lebens von Walter Lehnertz, besser bekannt als "80-Euro-Waldi". Die ersten vier Folgen sind bereits ab 18. April auf zdf.de zu finden.

Waldi Lehnertz: "Eigentlich wollte ich eine Angel-Sendung haben"

Im Interview mit spot on news erklärt Lehnertz, wie die neue Doku-Soap entstanden ist: "Eigentlich wollte ich immer eine eigene Angel-Sendung haben, da ich leidenschaftlicher Angler bin. Das war dem ZDF aber zu wenig Inhalt, daher haben die Verantwortlichen vorgeschlagen, mich bei all meinen Tätigkeiten zu begleiten. So ist 'Waldis Welt' entstanden."

In der ZDF-Doku-Soap tauchen die Zuschauerinnen und Zuschauer in das facettenreiche Leben von Walter Lehnertz ein. Abseits des Platzes am TV-Händlertresen gewährt die sechsteilige Reihe einen authentischen und humorvollen Einblick in dessen Alltag und vielseitige Leidenschaften.

Auf die Frage, wie sich das Bild von "Waldi", das in der neuen Doku-Soap gezeigt wird, von seinem bekannten Image als "80-Euro-Waldi" bei "Bares für Rares" unterscheidet, verrät der Händler immerhin: "In 'Waldis Welt' bin ich ganz so wie ich bin, total authentisch."

Emotionale Momente in der Doku-Soap

Das beinhaltet auch seine verletzliche Seite. "Emotionen machen mich halt aus und dazu gehören natürlich auch die, die mich berühren. Wenn ich zum Beispiel an die Sendung 'Verstehen Sie Spaß?' denke, da liefen sogar die Tränen im Studio, als unser Film gezeigt wurde. Die Reaktionen im Netz haben mir gezeigt, dass ich auch in diesen Phasen gemocht werde", erklärt Lehnertz im Interview.

Dass er für die Dreharbeiten ständig von Kameras begleitet wird, macht dem Publikumsliebling übrigens nichts aus: "Tatsächlich vergesse ich bei den Dreharbeiten, dass ich gefilmt werde. Das ist also gar kein Problem für mich."

Humor spielt eine große Rolle

Auch sein Humor spielt in der Doku-Soap eine große Rolle. "Ich lache gerne und mache jeden Blödsinn mit. Das Größte für mich ist, andere Menschen fröhlich und glücklich zu machen, da habe ich dann auch immer Spaß", sagt Waldi über seine Lebensphilosophie.

In "Waldis Welt" wird auch Lehnertz' Leidenschaft für den Karneval thematisiert. "Soweit ist die Eifel ja nicht entfernt vom Epizentrum des Karnevals. So viele Menschen fröhlich zu sehen ist die helle Freude - da bin ich dann gerne dabei", schwärmt der Händler von der alljährlichen fünften Jahreszeit.

Mehr als nur der Trödel-Experte

In "Waldis Welt" erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer ihren Lieblings-Antiquitätenhändler im Übrigen auch als Künstler. "Malen ist neben Angeln Entspannung pur für mich. Die Zeiten genieße ich, weil ich da mal wirklich abschalten kann. Ich bin ja jeden Tag unter Strom, da brauchst du einen solchen Ausgleich. Manchmal muss ich mich zu diesen Auszeiten zwingen, damit ich mal runterfahre", gibt Lehnertz zu.

Auf die Frage nach dem entscheidenden Wendepunkt in seinem Leben hat der TV-Star eine klare Antwort, die auch seine Fans freuen wird: "Das war ganz klar 'Bares für Rares'." Seit der ersten Staffel 2013 gehört er dem Händlerteam der TV-Trödelshow an.