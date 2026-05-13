Zwischen NPD-Parteitag im Mädchenkleid, HIV-Test und "Wort zum Sonntag": Das ZDF zeigt die Verfilmung der Bestseller-Biografie von Olivia Jones. Im Gespräch erzählt die Travestie-Ikone, warum der Film gerade jetzt so wichtig ist.
Aus einem Jungen aus der niedersächsischen Provinz wird eine der schillerndsten Travestiefiguren des Landes: Das ZDF erzählt am 13. Mai um 20:15 Uhr mit "Olivia" die Lebensgeschichte von Olivia Jones (56). Die Verfilmung der Bestseller-Biografie "Olivia Jones Ungeschminkt", die 2021 die "Spiegel"-Bestsellerliste anführte, zeichnet den Weg von Oliver Knöbel aus Springe bis zur Kiez-Gastronomin und Entertainerin auf St. Pauli nach. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht Olivia Jones über die Erfahrungen, die der Film aufgreift - und warum er aus ihrer Sicht zum richtigen Zeitpunkt kommt.