ZDF bestätigt Gerüchte: Kaulitz-Brüder moderieren nächstes „Wetten, dass..?“

Es hat ein Ende mit der Gerüchteküche und Spekulationen: Mit den Tokio-Hotel-Stars wagt das ZDF einen Generationenwechsel.
Die Musiker und Podcaster Bill und Tom Kaulitz moderieren die nächste Ausgabe von „Wetten, dass..?“ im ZDF. Wie der Sender im ZDF-„Morgenmagazin“ bestätigte, kehrt die beliebte Show zurück - und „das mit den Kaulitz-Brüdern“, sagte Pinar Tanrikolu im Rahmen der Nachrichtensendung „heute express“ im Frühprogramm. Weitere Details wie ein Sendetermin wurden zunächst nicht genannt.