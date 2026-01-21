ZDF bestätigt Gerüchte: Kaulitz-Brüder moderieren nächstes „Wetten, dass..?“

Es hat ein Ende mit der Gerüchteküche und Spekulationen: Mit den Tokio-Hotel-Stars wagt das ZDF einen Generationenwechsel.

Die Musiker und Podcaster Bill und Tom Kaulitz moderieren die nächste Ausgabe von „Wetten, dass..?“ im ZDF. Wie der Sender im ZDF-„Morgenmagazin“ bestätigte, kehrt die beliebte Show zurück - und „das mit den Kaulitz-Brüdern“, sagte Pinar Tanrikolu im Rahmen der Nachrichtensendung „heute express“ im Frühprogramm. Weitere Details wie ein Sendetermin wurden zunächst nicht genannt.

Zuvor hatten die Magdeburger Zwillinge in der neuesten Folge ihres Podcasts „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ bereits der Gerüchteküche ein Ende bereitet: „Wir werden „Wetten, dass..?“ zurückbringen“ sagte Tom. Es geht dabei allerdings nur um eine Ausgabe des Fernseh-Dauerbrenners, die Ende des Jahres ausgestrahlt werden soll, wie die 36 Jahre alten Brüder deutlich machten. Sie bezeichneten die ihnen angetragene Aufgabe als Traum und Riesenehre, zu der man nicht nein sagen könne.

Ausgezeichnet mit Deutschem Fernsehpreis

Mit der Verpflichtung der Kaulitz-Brüder könnte das ZDF vor allem jüngere Zielgruppen stärker ansprechen. Intendant Norbert Himmler hatte mehrfach betont, das Publikum des Senders verjüngen zu wollen. Bill und Tom Kaulitz, die 2005 mit ihrer Band Tokio Hotel und dem Hit „Durch den Monsun“ den Durchbruch schafften, erreichen mit ihrem Podcast sowie der Netflix-Realityshow „Kaulitz & Kaulitz“ ein breites, vor allem junges Publikum. Die Serie wurde jüngst mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Die 1981 gestartete Show „Wetten, dass..?“ zählt zu den Klassikern des ZDF. Nach der Einstellung 2014 kehrte das Format 2021 mit Thomas Gottschalk zurück, der auch 2022 und 2023 eine jährliche Ausgabe moderierte. Für die Kaulitz-Brüder wäre es der erste Auftritt als Moderatoren der traditionsreichen Samstagabendshow.