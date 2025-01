ZDF ändert Programm: Warum läuft Bares für Rares morgen nicht?

Außergewöhnliche Antiquitäten und knallharte Bietergefechte: Die ZDF-Sendung Bares für Rares mit Horst Lichter zieht zahlreiche Menschen vor den Fernseher und hat einen festen Platz im Programm des Senders. Montags bis freitags läuft die Sendungen normalerweise ab 15.05 Uhr, samstags ab 15.15 Uhr, sonntags gibt es Sonderformate zu sehen. Doch an diesem Donnerstag müssen Fans auf ihre Lieblingssendung verzichten.

Denn das ZDF hat sein Programm geändert. Statt der Trödelsendung zeigt der Sender dann von 14.05 Uhr bis 16 Uhr den Biathlon Weltcup. Damit entfällt auch einen neue Folg der Sendung „Küchenschlacht“.

Lesen Sie auch

ZDF ändert auch am Wochenende das Programm

Aber nicht nur am Donnerstag entfällt „Bares für Rares“. Auch am Freitag, Samstag und Sonntag dreht sich alles um den Wintersport. Am Freitag zeigt das ZDF von 14.05 bis 15.50 Uhr den Biathlon Weltup, danach bis 16.10 Uhr den Skeleton Weltcup. Statt der Trödelshow läuft am Samstagnachmittag von 14.35 Uhr bis 15.40 Uhr erneut der Biathlon Weltcup und im Anschluss der Rodel und der Bob Weltcup. Auch am Sonntag steht von morgens bis in den Nachmittag hinein Wintersport auf dem Programm.

Eine gute Nachricht für Fans: Ab Montag läuft die Sendung wieder wie gewohnt um 15.05 Uhr.