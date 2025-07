Zaungast in Stuttgart

1 Noah Fück bestritt auch den Heimweg mit der Leiter in der Bahn. Foto: Rouven Spindler

Mit einer außergewöhnlichen Aktion zog ein Stuttgarter am Samstag Blicke auf sich: Er besuchte das Konzert von Iron Maiden als Zaungast – ausgestattet mit einer Malerleiter.











Link kopiert



Steht jemand mit einer Malerleiter in einer vollen Stadtbahn. So könnte ein Witz beginnen – oder der vergangene Samstagabend nach dem Iron-Maiden-Konzert in Stuttgart kurios und lustig weitergehen. Letzteres war der Fall.