Zauber des Mittelalters: Baden-Württembergs Burgen

322 Jahre alte Mumie untersucht Was ein Bleistift bei der Mumie des Ritters Kalebuz zu suchen hat

In einer Gruft bei Neustadt (Dosse) in Brandenburg liegt der geheimnisvolle Ritter Kalebuz. Wissenschaftler haben die Mumie nun per Computertomografie untersucht. Dabei kam auch Sonderbares zum Vorschein.